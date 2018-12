Rechazo a multa que se impondrá a los objetores

La garantía de la objeción dentro del marco constitucional no conlleva efectos jurídicos gravosos a modo de punición contra el ciudadano que decide no prestar el Servicio Militar, expresa un comunicado de la organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj) que rechaza la disposición que empezará a regir desde enero, consistente en multar a los jóvenes de 18 a 26 años que no cuenten con la libreta militar o con el carné de objetor de conciencia. La medida fue adoptada por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y cuenta con el total respaldo del actual Gobierno.