Rechazan recusación de Giuzzio contra el juez José Delmás

El fallo fue dictado por los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, quienes rechazaron la recusación promovida por el ex ministro del Interior procesado por presunto cohecho pasivo agravado.

En el caso, el propio Giuzzio había recusado al juez, porque este le había advertido con sanción a su abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos, por unas declaraciones que dio a un medio de comunicación.

El procesado apuntó que el mismo juez refirió que se sintió afectado por las declaraciones hechas fuera del recinto judicial y no en el proceso, con lo que debería apartarse, ya que en todo caso debía querellar al abogado y no sancionarlo desde su rol de director del proceso. Al contestar la recusación, el juez señaló que el abogado había proferido ofensas contra esa magistratura y que la advertencia era para que no volviera a referirse de ese modo, bajo pena de sanción disciplinaria.

Según el Tribunal de Apelación, la causal invocada debe ser invocada por el juez y no por las partes intervinientes. Además, apuntan que en ningún caso, serán causas de recusación los ataques u ofensas inferidos al juez después de que hubiese comenzado a conocer el asunto.

Con este argumento, los camaristas rechazaron la recusación contra el magistrado. Ahora, Delmás podrá fijar la fecha para la imposición de medidas cautelares para el procesado, audiencia que fue suspendida por la recusación.