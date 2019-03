Rechazan recurso de casación de Leoz contra su extradición a EEUU

En su escrito, la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sostiene que el recurso de casación interpuesto por el ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, es "notoria y manifiestamente inadmisible" y arguye que no existen defectos de forma en el procedimiento de extradición del hombre de 90 años y que solo es aplicable contra "sentencias definitivas del tribunal de apelaciones" y no en este caso.