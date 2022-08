Rechazan nulidad en caso Mercat

“Las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causa agravio, es decir la citación no puede ser atacada por la vía utilizada por la defensa ya que la misma no es una resolución judicial, como tampoco se ha expresado el agravio causado, por lo que no pueden ser causales de nulidad absoluta”, explica la resolución.

De esta manera, el Tribunal de Apelación rechaza la apelación planteada por la abogada María Elizabeth Cardozo, en defensa de Galindo, contra la resolución de la jueza Rosarito Montanía, quien había rechazado el pedido de nulidad de todas las actuaciones en el caso Mercat por su notoria improcedencia.

En el caso, se encuentran imputados jóvenes universitarios de la Universidad Nacional de Asunción de entre 20 y 36 años que comercializaban entre 30 y 40 kilos de cocaína de forma mensual, con un promedio de inversión de USD 140.000 y ganancia del mismo nivel.

Todas estas personas se encuentran procesadas por la adquisición y distribución de cocaína, marihuana y pastillas sintéticas. La entrega y distribución de las sustancias se realizaban en la modalidad de delivery, utilizando para el efecto autos y motocicletas.