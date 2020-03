Rechazan la apelación y Ronaldinho seguirá recluido

Esto, luego de que el Tribunal de Apelación en lo Penal ratificara la resolución del pasado martes del juez Gustavo Amarilla, que rechazó la revisión de medidas.

El fallo fue dictado en forma unánime por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos.

La apelación había sido presentada por la defensa de los hermanos. Dicen que la resolución no tenía argumentos, que no existía peligro de fuga, y que el fallo era contradictorio.

Además, que el juez usaba argumentos hipotéticos sobre posible lavado de dinero y asociación criminal, no imputados ni acontecidos. Finalmente, que el fallo era arbitrario.

Por su parte, el fiscal Marcelo Saldívar, al contestar el traslado, remarca que existía peligro de fuga, y que la fianza ofrecida era ínfima al comparar con todo el dinero que ganó Ronaldinho como futbolista.

Pide ratificar la resolución del juez Gustavo Amarilla, que rechazó la libertad y el arresto domiciliario.

En el fallo, los camaristas sostienen que en el caso se dan los presupuestos de la prisión preventiva, flagrancia, imposibilidad de mantenerlo sujeto al proceso, por la imposibilidad de extradición del Brasil.

Asimismo, apuntan si le dan medidas cautelares alternativas podrían permitir que regrese a su país. Además, que la causa es compleja, por lo que ratificaron el fallo.

No obstante, dicen que esto no significa que el juez, eventualmente, en otra revisión no conceda las medidas sustitutivas a los hermanos De Assis Moreira.