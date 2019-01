Rechazan amparo de ex jefe comunal de Caballero Álvarez

El juez electoral Juan Vera Zárate, de la circunscripción de Salto del Guairá, Canindeyú, rechazó el amparo constitucional promovido por Néstor Ariel Araújo Gómez, en contra de la decisión de la Junta Municipal de la localidad de Francisco Caballero Álvarez (ex Puente Kyjhá). Los concejales habían designado a Emenegildo Godoy como nuevo jefe comunal debido a la ausencia injustificada de Araújo, quien argumentó que pidió permiso para ausentarse por 30 días. “Una mayoría coyuntural se alzó en contra de mi persona y bajo maniobras ilegales, la Junta pretende desalojarme del cargo que el pueblo me otorgó en las elecciones”, dijo en parte de su argumentación el ex intendente Araújo, quien se encuentra preso por lesión de confianza y otros delitos.