Al respecto, dejó en claro que todas las recetas médicas deben tener sí o sí el nombre genérico para que el paciente pueda elegir libremente qué marca comprar.

“La receta tiene que tener sí o sí el nombre genérico y puede agregar el nombre comercial del medicamento, pero el genérico es innegociable”, puntualizó e indicó que de esa forma el farmacéutico puede dar un medicamento equivalente al recetado, pero con el mismo componente.

“A veces no se encuentra el medicamento o el paciente no tiene el dinero para tal marca”, acotó. Respecto a la probabilidad de que los médicos trabajen con ciertos laboratorios para la venta de una marca en particular, no confirmó ni descartó el hecho.

https://twitter.com/AM_1080/status/1664645648057024513 Las recetas médicas deben tener el nombre genérico para poder elegir libremente qué marca comprar



"Se puede incluir el nombre comercial, pero el nombre genérico es innegociable. El farmacéutico puede darte un medicamento equivalente porque no tiene o el paciente no tiene… pic.twitter.com/3CsPvCTiNR — Monumental AM 1080 (@AM_1080) June 2, 2023

“Hay de todo en la viña del Señor, creería que no, pero puede ser”, añadió.

Por otro lado, el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, explicó que muchos de sus colegas hacen la indicación de productos extranjeros por el control de calidad que no se tiene en el país con fármacos nacionales.

“Algunos hacen una indicación principalmente de productos extranjeros por el control de calidad que no tenemos aquí. Por ejemplo, estoy recetando un antibiótico de 500 miligramos y tengo la certeza de que tiene eso el medicamento por el control de calidad, porque lo hace un órgano regular; en nuestro país no tenemos”, refirió.

En ese sentido, consideró necesario hacer controles al azar para demostrar la cantidad de miligramos de la droga que tiene el medicamento ofertado.

“No tenemos ese control de calidad a los medicamentos para saber si realmente tienen los miligramos que dicen tener”, reiteró en contacto con la misma emisora.