Realizan marcha zombie contra la precarización en las universidades

Ayer, realizaron una osada protesta: Medio centenar de universitarios se disfrazaron de zombies (muertos vivientes), como alegoría del estado en que se encuentran y a modo de metáfora de la situación del sistema educativo.

Se concentraron en la Plaza Uruguaya. Algunos ya llegaban con sus respectivos maquillajes y disfraces de ultratumba; otros se preparaban en el centro del espacio público.

“La ofensiva zombie escúchelo bien, contra los recortes marchamos esta vez. Señor, señora, no sea indiferente, están precarizando el trabajo del docente”. Eran algunos de las consignas que coreaban durante la marcha sobre calle Palma y que se extendió hasta el Panteón de los Héroes.

“Como universitarios nos sentimos zombies porque tenemos un sistema educativo que además de quitarnos presupuesto, nos quiere productivos pero no pensantes. Tenemos compañeros que se pasan todo el día trabajando y no tienen tiempo para vivir y además, no tenemos voz ni voto”, se quejó Preciosa Martínez, vocera de la protesta.

Ella viene de Ciudad del Este, cursa Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional del Este (UNE), donde aranceles –dice– suben cada año, debido a los recortes. “Mi facultad tiene un monto de G. 25.000 por materia y dependiente de cuántas materias estás cursando varía entre G. 200.000 a G. 350.000 mensual que sí o sí tenemos que abonar”, apuntó al indicar que, a este ritmo, las cuotas van camino a equipararse con las universidades privadas.

Anuncian que esta novedosa marcha zombie se replicará en el transcurso de la semana entrante en varias ciudades como Villarrica, Ciudad del Este y Encarnación.

Consideran que el incumplimiento de la nivelación salarial para los docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) es una síntoma de la desinterés del Estado por cubrir las necesidades de la educación superior

“Si hablamos de que hay recortes en la universidad, le afecta a la UNA, pero mucho más a las universidades del interior. Si bien la UNA reduce su presupuesto, las otras se quedan sin presupuesto”, contrapuso Daysi Hume, de Ofensiva Universitaria. “Hoy exigimos que se aumente el presupuesto y no solo para la UNA, sino para todas las universidades públicas del país que son ocho”, resumió.



UNA inicia nueva semana de paro

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) se prepara para emprender una nueva semana de protestas, de cara a lograr la nivelación salarial docente. Esto porque el Consejo Superior Universitario (CSU) declaró el paro total en la UNA, debido a que el Ministerio de Hacienda no cumplió su compromiso de elevar al Congreso Nacional la propuesta –consensuada entre ambas instancias– de implementar una equiparación salarial “gradual”. La paralización de actividades, académicas y administrativas inició ayer y se extenderá por tiempo indefinido.