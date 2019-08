Realizan huelga de colectivos en Ybycuí

Los choferes y guardas de la empresa de transporte Salto Cristal SRL iniciaron ayer un paro de actividades, en reclamo de varias reivindicaciones. Aseguran que no perciben sus salarios y que se les descuenta IPS pero no tienen seguro.

“Algunos no cobran hace un año, otros hace 4 meses”, mencionó Ever Escobar, uno de los conductores; al mencionar que le descuentan el pago del seguro social pero no están al día en IPS.

Añadieron que la mayoría de los ómnibus están en pésimo estado y que el presidente de la empresa lleva una mala administración.

Los trabajadores realizan vigilia frente a la terminal en Ybycuí hasta esta noche, y de no llegar a un acuerdo razonable irán hasta que renuncie Édgar González de la presidencia, anunciaron.

González por su parte mencionó que hoy, junto a otros empresarios, se reunirán con los choferes para llegar a un acuerdo; y se les abonará los montos adeudados.