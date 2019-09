Reafirman que Marito operó para el acta bilateral con Brasil

Comisión. Eusebio Ramón Ayala (der.) saluda al ex embajador Saguier Caballero (cen.).

Reiteró que el acta era secreta, de un manejo restringido, pues la mayoría de los que declararon dijeron que no la conocían. “Sin duda, con la declaración del embajador Saguier Caballero lo que venimos a corroborar es que hay una línea documental, donde están el jefe de la negociación, con el equipo negociador que recibía instrucciones de la Cancillería”, explicó Ayala, agregando que la Cancillería, según declaraciones del propio ex canciller, actuaba con base en el Gobierno.

Además, indicó que el acta bilateral iba a posibilitar la compraventa de la energía a la empresa brasileña Leros (aparentemente vinculada al presidente brasileño Jair Bolsonaro), con un subsidio de parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y del Estado paraguayo, para que gane la empresa brasileña que tenga que revender la energía en el mercado brasileño. “El presidente de la ANDE no firmó porque la ANDE iba a tener un perjuicio de USD 350 millones”, cuestionó el titular de la CBI.

No obstante, aclaró que en caso de que haya firmado el presidente de la ANDE y haya sido compensada la ANDE por Itaipú, igualmente el perjudicado iba a ser el Estado paraguayo, que iba a subsidiar la ganancia de una empresa privada brasileña.

MÁS SECRETA. Igualmente, esta semana declararon Osvaldo Román Romei, consejero de Itaipú; y Mónica Pérez, ex directora financiera de Itaipú, y según Ayala, estas declaraciones confirmaron aún más que el acta era más secreta de lo que se pensaba.

“Lo concreto es que se confirma con cada declaración que el acta era más secreta de lo que nosotros pensábamos en el principio. En realidad era más secreta. Muy poca gente tenía conocimiento del proyecto del acta y del porqué aceptaron los puntos que la Embajada brasileña había ido incluyendo para que finalmente se firme la versión del 24 de mayo”, afirmó Ayala.

Agregó que el consejero de Itaipú y la ex directora financiera manifestaron que no sabían absolutamente nada del acta bilateral del 24 de mayo, y que se enteraron luego de la firma. “No fueron consultados por la Cancillería, por el presidente o por el vicepresidente, o por el embajador (Hugo) Saguier Caballero, y, por lo tanto, ellos la desconocían. Sabían que existía un problema y que ese problema se había elevado a las altas partes, pero del instrumento, del proyecto acta bilateral de la Cancillería, ellos no sabían nada”, cuestionó el senador.

Reiteró que sin duda en la línea de responsabilidad está la Cancillería, que seguía instrucciones del Gobierno.



Los responsables son el presidente y el equipo negociador. Saguier Caballero reiteró que tenía respaldo político y técnico.



Hay una línea, donde está el jefe de la negociación, con el equipo que recibía instrucciones de la Cancillería.

Eusebio Ramón Ayala,

titular de la CBI.