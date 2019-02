Raúl D'Ecclesiis trata de "traidor y badulaque" al gobernador de San Pedro

"Puedo decir por él (Carlos Giménez) que es un traidor, un badulaque, cobarde, que utilizó al equipo del diputado (Freddy D’Ecclesiis) para ocupar ahí (la Gobernación)", manifestó este martes, en conversación con Monumental 1080 AM.

Dijo que siempre las personas mencionan que él tiene antecedentes por narcotráfico para querer embarrar a su hermano Freddy D’Ecclesiis.

"Siempre usan mi antecedente para querer embarrar al diputado de la nación que ha construido un liderazgo de 20 años, de abajo fue recorriendo el Departamento, ganando el cariño, hoy en día es el diputado más votado de la República del Paraguay", expresó.

"Trabajamos mucho con él"

Raúl D’Ecclesiis recordó que su hermano le propuso a Carlos Giménez ser candidato a gobernador por el Departamento de San Pedro y que este aceptó.

"Le hizo recorrer los 21 distritos, trabajamos mucho con él, después le hicimos recorrer el departamento en avión (...) Le hizo gobernador, porque sin el diputado le iba a ser difícil", aseguró.

"Para él (Giménez) somos todos narcotraficantes, bandidos, nos ha traicionado, es el primer gobernador traidor que tiene Colorado Añetete en sus filas", sostuvo.

Declaraciones del gobernador de San Pedro

Carlos Giménez, gobernador de San Pedro, había manifestado este lunes, también en una conversación con Monumental 1080 AM, que Raúl D'Ecclesiis tiene antecedentes por narcotráfico.

"Freddy no sé si tiene antecedente penal, pero su hermano sí (...) He comunicado al diputado que yo me retiraba de su entorno, eso parece que cayó mal y empezaron a atacarme por salir del entorno de D'Ecclesiis (sic)", había expresado.

Aclaró igualmente que en ningún momento sentenció que el diputado esté vinculado al narcotráfico, solo su hermano.

Antecedentes de Raúl D'Ecclesiis

Raúl D'Ecclesiis fue detenido con cocaína en Uruguay, en 1997, y fue condenado en ese país por tenencia de estupefacientes, estuvo en prisión siete años. En el 2009, fue condenado en Paraguay a ocho años de cárcel por posesión y tráfico de cocaína.

Mientras que su tío, Abraham D’Ecclesiis, fue detenido en Estados Unidos también por tráfico de drogas. Por otra parte, su primo Iván D’Ecclesiis fue sentenciado igualmente por tenencia de estupefacientes.

Su esposa está en la cárcel

Juana Carolina Vera, esposa de Raúl D’Ecclesiis, fue imputada por tráfico de drogas y facilitación de medios para el tráfico. La misma está con prisión preventiva en la cárcel de mujeres del Buen Pastor.

Ella es propietaria del hangar Halcón Peregrino, ubicado en el distrito de la ciudad de San Estanislao, Departamento de San Pedro, en donde se incautaron siete aeronaves con irregularidades.

A través de un microaspirado realizado por el laboratorio forense del Ministerio Público se hallaron partículas de cocaína en dos aeronaves, propiedad de la mujer.