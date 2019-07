De costar inicialmente 2.000 millones de dólares, pasó a valer con los intereses de los créditos: 22.000 millones pagaderos al 2023. El ratón grande le dijo al chico que su país solo pondría el agua porque su parte de la contribución económica lo aportarían los bancos a un interés fijo del 11%. Cuando le preguntaron a Jeffrey Sachs sobre esto no lo podía creer... nos habíamos puesto la soga al cuello y le agradecíamos al equipo del ratón grande.

La obra cambió el Paraguay conocido, legando incluso sus aportes a la arquitectura con las casas de techo estilo torta y el sillón tipo Itaipú que se multiplicó en las oficinas públicas del ratón pequeño. Este se deslumbró por la obra, aplaudió, saltó y promocionó tanto que se le olvidó construir una línea de transmisión desde la usina generadora de energía hasta los centros de consumo. Sus funcionarios vivían y viven en una fiesta permanente. No solo ocupan las casas gratuitamente que les dieron en usufructo durante la obra, sino que no pagan impuestos, tienen los mejores salarios del país a la altura de Singapur, pero sin su honestidad; no pagan IVA sobre sus salarios, no se creen parte del país donde viven, reciben ayuda alimentaria y ¡un dinerillo para pagar su consumo de luz!, entre muchos otros privilegios. Ellos están tan contentos con el gafete rojo que en el país de los ratones pequeños se pelean por ingresar como personal permanente en “la entidad”. Claramente se construyó un gueto privilegiado desde donde se mantiene el statu quo.

El concepto original que eso debería servir para el desarrollo del país, el gran salto económico y la industrialización nunca ocurrió. Solo hicimos nuestro aporte a un Brasil que sí usó y abusó de su vecino pequeño al que lo tiene bien calibrado en torno a cómo adquirir su lealtad. Este se contenta siempre con muy poco y tiene bien asumida su condición enana. Con solo llamarlo por su apodo con alguna concesión en forma de mendrugos las condiciones no cambian.

La empresa distribuidora de energía (ANDE) solo teme perder sus privilegios. Ahí también ganan buenos salarios, las jubilaciones se heredan y el consumo solo se paga la mitad. Lo único que temen sus sindicatos es que lo privaticen y les corten los privilegios. Los mandantes –nosotros– somos los únicos reales perdedores. Tarifas altas, incompetencias gravosas, falta de patriotismo, asunción clara y abierta de una mentalidad enana y, por sobre todo, un claro temor y sometimiento al ratón grande.

Claro, el país de mayor volumen es también funcional a nosotros, porque sirve para atender nuestros irresueltos problemas internos. Contrabando de todo tipo, dictadores en exilio, atención médica de presidentes con cáncer a costa del erario público local, líderes políticos huidos, secuestradores asilados, y, como contraprestación, 500.000 de los suyos explotando la soja con arco libre en nuestro territorio, un par de puentes y el retorno posible de los dos secuestradores.

Esta fábula convertida en tragedia no cambiará mientras no tengamos inteligencia, coraje, voluntad, responsabilidad y compromiso de acabar con nuestros dramas internos y nuestra mentalidad mendicante. El ratón grande seguirá imponiendo su voluntad a un ratón pequeño que se acostumbró a su condición y que ya no espera nada.

Sufre el complejo de la pequeñez rodeado de su asunción de desarreglo y mendicidad. Nos comportamos como ratones, pero queremos ser leones. Tenemos que cambiar para eso... todos.