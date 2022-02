Ramírez pide salida de Quiñónez por gobernabilidad

El diputado de Colorado Añetete Hugo Ramírez manifestó que es momento de tomar decisiones fuertes para mantener la gobernabilidad y que una de ellas es la destitución de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. “Yo creo que todos los colegas somos conscientes de la importancia y la trascendencia de tomar una decisión. Muchas veces para mantener la gobernabilidad y la institucionalidad en la República, hay que tomar decisiones fuertes. En este caso, hay que tomar la decisión de sacarla a la fiscala general del Estado para que primero preservemos la institucionalidad y que la gente vuelva a creer en la Justicia”, apuntó.

Indicó que no fue testigo de ningún ofrecimiento de dinero del cartismo para torcer los votos. “A mí no me ofrecieron nada”, señaló.