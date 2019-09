Rally del Chaco se realizará con normalidad tras acuerdo con el Mades

“Lo que pasa es que nosotros corremos lo mismo que el año pasado, o sea que el monitoreo que ellos hacen normalmente ya está hecho”, indicó Molas a Última Hora.

Comentó que, además, fue presentada una nota al titular del Mades, Ariel Oviedo, con pedido de disculpas por el atraso de la hoja de ruta. “Nosotros ya pedimos todo, lo único que faltaba era la hoja de ruta, que es el documento que se demoró”, apuntó.

Además, refirió que en caso de que el pedido de licencia ambiental no hubiese sido otorgado, se hubiese postergado la actividad deportiva. "No vamos a hacer nada que no esté acorde a las leyes, no vamos a salir de la ley. Si no nos van a dar (el permiso) no corremos nomás hasta que tengamos", aseguró.

La semana pasada, el Ministerio del Ambiente comunicó que el evento no podría llevarse a cabo por carecer de licencia ambiental, a pesar de que la Cámara de Senadores declaró de interés nacional la edición 46 del Rally de Chaco.

Entretanto, la directora de Impacto Ambiental del Mades, Carolina Pedrozo, advirtió que los organizadores del Rally se exponían no solo a pagar una multa de 20.000 jornales, sino también a un proceso judicial si deciden realizar la competencia.

Según la directora, en la institución ambiental no se contaba con el nuevo trazado, ni las medidas de mitigación ambiental que plantean, así como tampoco les dieron a las autoridades el tiempo suficiente para poder analizarlos ni expedirse al respecto.

Para la competencia automovilística se debe analizar la ruta que se utilizará para corroborar que no afecte áreas protegidas, el sistema de control que se va a emplear respecto a los desechos y el respeto a la fauna en los lugares por donde pasarán los competidores.

Mades aclara sobre falta administrativa

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió un comunicado aclarando que, a pesar de que el trazo del recorrido no presentará variaciones, la licencia estará vencida por lo que de igual manera se incurrirá en una falta leve administrativa, por lo que será abierta un sumario.

Igualmente, recalca que se hará respetar la ley de evaluación de impacto ambiental y tomará acciones administrativas por la realización del evento con la licencia vencida.