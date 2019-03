Radioterapia del Incán aún espera la solución

Pareciera no tener fin el problema que viene arrastrando desde hace tiempo el equipo de radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer (Incán).

Según Julio Rolón, viceministro de Salud, el centro asistencial de referencia oncológica, cuenta con dos aceleradores. “Uno de ellos dejó de funcionar, luego de la inspección correspondiente se dictaminó que no es conveniente su reparación, debido a que la misma superaría el 40% del valor de equipo que de por sí ha cumplido su vida útil, recomendándose la adquisición de uno nuevo. El otro equipo, de la marca Varian, se encuentra en pleno funcionamiento y está siendo apoyado por otro equipo de braquiterapia, aunque se manejan reportes de que no abastecen la necesidad actual”, detalló. Con respecto a la derivación de los pacientes del sistema público al privado, para realizar sus sesiones de radioterapia, señaló que cada una tiene un costo de G. 336.000 para el Ministerio de Salud. Según detalló, la deuda acarreada del MSP es de G. 3.544.291.500. El equipo de radioterapia había dejado de funcionar en enero. Posteriormente se realizaron reparaciones que no llegaron a solucionar del todo el problema, el mes pasado. Al día, 70 pacientes dependen de dicho servicio.