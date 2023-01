Quiso apuñalar a su ex pareja, pese a tener orden de alejamiento

Agentes de la Comisaría 9ª de Limpio detuvieron a un hombre tras ser denunciado por su ex pareja por un hecho de violencia familiar ocurrido a las 23:00 aproximadamente de este miércoles.

Presuntamente, el hombre intentó apuñalar a su ex pareja con un machetillo. Sobre el sospechoso ya hay una orden de alejamiento, porque ya habría protagonizado episodios anteriores de violencia.

El comisario Rodolfo Sánchez, jefe de la mencionada sede policial, manifestó que recibieron una llamada del sistema de Emergencias 911 en la cual le comunicaban que el hombre ingresó a una vivienda con un puñal en mano.

https://twitter.com/npyoficial/status/1613494937622056961 Intentó apuñalar a su expareja con un machetillo y fue detenido



♦ El sujeto no habría aceptado el fin de la relación e incluso ya contaba con orden de alejamiento. #NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/QMJninUKAz — NPY Oficial (@npyoficial) January 12, 2023

Inmediatamente, los uniformados se constituyeron en el lugar y encontraron al hombre en inmediaciones de la vivienda. La víctima manifestó que su ex pareja amenazó de muerte a ella, a su nueva pareja y a toda su familia, por lo que fue detenido con el puñal en su poder, informó NPY.

El jefe policial dijo que el hombre no demostraba que estaba bajo los efectos del alcohol y que no aceptaba el fin de la relación con su ex pareja.

La identidad de la denunciante se protege en respeto a la ley de Protección Integral de la Mujer.