Quintana pidió permiso en Diputados por estar en prisión

Este fue el argumento esgrimido en una nota de pedido de permiso que presentó ante la Cámara de Diputados para ausentarse a las sesiones “con causa justificada”.

pedido de permiso de ulises quintana Ulises Quintana menciona que, por presunción de inocencia, puede seguir ejerciendo su cargo. Gentileza

“Pese a haber solicitado mi desafuero, haberme presentado voluntariamente ante el Ministerio Público y el Juzgado, a pesar de solicitar que el acto procesal que me involucraba sea abierto a toda la ciudadanía, a pesar de demostrar que las imputaciones de la Fiscalía no correspondían, me ha sido decretada una medida cautelar privativa de libertad provisoria”, expresa Quintana en la nota.

La Fiscalía imputó a Ulises Quintana por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las investigaciones giran en torno al apoyo financiero que habría recibido Quintana durante su campaña electoral, además de la utilización de una camioneta propiedad de Cucho y las conversaciones mantenidas entre ambos.

El Ministerio Público relaciona a Quintana con Cucho por una serie de llamadas interceptadas judicialmente en las que el diputado habría influido, en su condición pública, en la liberación de Diego Medina Otazú, secretario del presunto narco.

Medina Otazú había sido retenido por efectivos policiales en una barrera montada por agentes de la Comisaría de Nueva Londres, Departamento de Caaguazú, cuando se dirigía a Asunción. El hombre tenía en su poder USD 190.000.

Reemplazo de Quintana

Sobre quién ocupará la banca de Ulises Quintana (de Colorado Añetete) mientras dure su permiso, el sector de Honor Colorado considera que hay que convocar a la suplente Rocío Abed de Zacarías para jurar como diputada.

El problema está en que la suplente Abed de Zacarías es, justamente, esposa del diputado Justo Zacarías Irún y cuñada del senador Javier Zacarías Irún. Ambos responden a Honor Colorado. En caso de que la misma sea convocada a jurar como diputada, el sector del cartismo aumentará la cantidad de integrantes y es una posición política que no le conviene al mandatario, debido al fuerte internismo.

