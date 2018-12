Quiñónez asegura que da autonomía e independencia a los fiscales

El apresamiento del ex fiscal general, Javier Díaz Verón, de políticos poderos como Óscar González Daher y Ulises Quintana, y de supuestos narcotraficantes como Reinaldo Javier Cabaña, fueron hechos que marcaron la agenda del Ministerio Público durante los últimos meses de este 2018.

Lea más: Los poderosos que pasan las fiestas en la cárcel

Al respecto, Quiñónez señaló en entrevista con el programa La Lupa, que se emite por Telefuturo, que desde que asumió -el 8 de marzo de este año-, brindó apoyo y autonomía a los fiscales para que puedan realizar sus labores y por ello es que se ven los resultados.

“Desde el momento que yo asumí, trabaje con total independencia. Ni el ex presidente Horacio Cartes, ni el actual, Mario Abdo Benítez, me llaman a pedir algo. Y eso que existe gente tanto del ex presidente como del actual que están en procesos de investigación, pero yo nunca recibí una llamada de ‘no hagas esto’”, expresó.

Señaló que cuando llegan las causas a la Fiscalía, lo único que pide a los investigadores es que sean objetivos al momento de analizar. Así también, indicó que proveen de insumos tecnológicos y de profesionales como contadores y analistas para que los fiscales cuenten con el apoyo correspondiente.

Puede interesarte: Fiscala general destaca lucha contra la corrupción en informe de gestión

Por otro lado, consultada sobre si se imputaría al ex jefe de Estado, Horacio Cartes, de contar con elementos que lo involucren dentro de las pesquisas relacionadas con el empresario brasileño Dario Messer, la fiscala genera aseguró que así será. “Los elementos tienen que existir para que se lo impute”, agregó.

Quiñónez no profundizó en detalles sobre el caso Messer porque argumentó que respeta a los fiscales que llevan la causa y las informaciones que manejan.

Con relación a los casos abiertos sobre otros políticos como Javier Zacarías Irún y su clan o el diputado Miguel Cuevas, entre otros, Quiñónez aseguró que se encuentran en un proceso investigativo por lo que aún no se ha imputado a ninguno.

Finalmente, la representante del Ministerio Público también comentó que cuenta con muchas quejas sobre fiscales y funcionarios, por lo que advirtió que se van a esclarecer los casos y limpiar la institución.