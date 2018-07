Quino y Mafalda no están a favor ni en contra del aborto legal

La niña más querida del mundo está en problemas. En Argentina se usó la imagen de la pequeña Mafalda para promover posiciones en contra del aborto . Su autor, Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, de 86 años, no dejó pasar mucho el tiempo para brindar aclaraciones a través de las redes sociales.

En la cuenta oficial de Mafalda en Facebook se dejó en claro que Quino no se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto, pero sí que está explícitamente a favor de los derechos de las mujeres.

En medio del debate sobre la Ley del Aborto Legal que se vive en Argentina y divide a los ciudadanos es que usaron a Mafalda. Se promovió una causa usando la pañoleta celeste que dice “Salvemos las dos vidas” más un mensaje falso que luego se compartió en las redes sociales.

Mafalda. Salvemos las dos vidas.jpg Mensaje atribuido a Quino que circuló en las redes sociales.

Frente a esto, Quino no demoró en brindar aclaraciones vía Twitter, en la cuenta oficial de Ediciones Quino, y dijo: “Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”.

Dicho esto, en la cuenta de Facebook "Mafalda Oficial" también se declaró que todas las manifestaciones al respecto que se le atribuyen a Quino no son propias ni oficiales.

En Argentina, el proyecto del aborto legal cuenta con media sanción aprobada en la Cámara de Diputados. El próximo 08 de agosto se define la situación con los senadores, quienes tendrán la última palabra.

