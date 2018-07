Quiere llegar a su gol histórico con Capiatá

Santiago Salcedo, que el lunes fue presentado como el nuevo jugador del Deportivo Capiatá, charló con Fútbol a lo Grande, de la 1080 AM, donde expresó que su objetivo es superar la marca de 127 goles del uruguayo Hernán Rodrigo López y convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol paraguayo.

“No imaginé que estoy para romper mi récord en Capiatá y Dios quiera que pueda convertir mi gol histórico en el club, eso le comenté al presidente”, mencionó el atacante, que estará en el club por un año y medio.

“No te voy a negar que eso (llegar al récord) inclinó muchísimo para que me quedara en el país. Para la carrera de un futbolista es muy bueno, los récords están para romperse”, añadió.

convencimiento. Salcedo mencionó que el viernes último tomó la decisión de llegar al equipo que comanda Diego Gavilán.

“Me llamó Diego, hablamos sobre las pretensiones del club, donde me gustó mucho. Luego me llamó Erico y arreglamos con Capiatá. También recibí ofertas de Liga de Quito de Ecuador y me llamaron del fútbol de China”, mencionó.