Quiere irse con un título

“Soy jugador”. Cáceres, quien el 5 de octubre cumplirá 40 años, tiene como objetivo llegar a diciembre, deseando festejar un nuevo título con Olimpia, y que luego verá su futuro. “Me puse un objetivo llegar hasta diciembre y veremos si me retiro o no. Si tengo la posibilidad me gustaría ser gerente deportivo o técnico más adelante, en el momento en que me retire”.

Una de las informaciones lo ubica a Julio Cáceres nuevamente en Guaraní después de diciembre, a lo que expresó: “No hay nada hablado con Guaraní, hoy estoy muy comprometido con todo lo que es Olimpia. En el club también me hablaron de algo a futuro, pero hoy soy jugador y más adelante veremos qué sucede”.



Cáceres quedó molesto por la forma en que Olimpia cayó en la Copa Paraguay.



Mayor potencial ante el Rayadito

El plantel de Olimpia tendrá la chance de lavarse la cara el domingo, cuando desde las 18.30 enfrente a San Lorenzo en el Bosque de Para Uno, juego en que tendrá la chance de alejarse de sus perseguidores, dependiendo cómo salga el sábado el choque entre Libertad y Cerro Porteño. Para este juego Daniel Garnero aún no podrá contar con Roque y Mendieta.

El onceno será con Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz y Miguel Samudio; Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz y Tabaré Viudez; Erik López y Brian Montenegro.



9

meses después volvió a jugar 90’ J. C. Cáceres (ante Colón el miércoles). La anterior: fecha 21 del CLA 2018.



2002

fue la última vez que Olimpia ganó por penales (final de Libertadores). Pasaron 6 definiciones sin triunfo.