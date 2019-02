¿Quién alquila la quinta de Cucho Cabaña?

Ayala contó que fueron unos clientes quienes le comentaron que la hacienda del supuesto jefe narco sería alquilada para convertirse en un punto turístico más del Departamento de Alto Paraná.

Esa información le causó interés, por lo que decidió seguir todos los pasos y requisitos para arrendar el inmueble.

El hombre especificó que presentó su carpeta con la oferta a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Luego de 15 días, lo llamaron y le hicieron entrega de la propiedad.

Puede leer más: Senabico alquila hacienda de Cucho para fines turísticos

"El alquiler de la casa se hizo de forma rápida porque el verano ya está por terminar", argumentó el nuevo administrador durante una entrevista con radio Monumental 1080 AM. Tiene un contrato de tres años por un valor de G. 7.000.000 mensuales.

Ayala tuvo que invertir en iluminación y otras comodidades porque la casa quedó totalmente vacía. “A mi cargo estuvo el montaje de unos 800 metros de iluminación. Acá no quedó ni un solo foco”, prosiguió.

Tras ser consultado sobre sus vínculos con el presunto capo narco, Ayala dijo que ni siquiera lo conoce, tampoco a su familia; no obstante, dejó en claro que respeta a Cucho Cabaña y cuida de su quinta.

Embed Ya se encuentra en nuestro portal web el Contrato de Arrendamiento Inmueble O´leary https://t.co/qlDhJLcitm — Senabico Paraguay (@senabicopy) 15 de febrero de 2019

Nota relacionada: Aprovechan falta de control para usar quinta de Cucho como balneario

“Por respeto a Cucho no permito que nadie entre a la casa, a mí no me gustaría que eso se haga con mi casa, la atracción está en el patio y la playa. Lo que me doy cuenta es que la gente le quiere mucho a él (Cucho Cabaña) ", puntualizó.

El lugar cuenta con muchos lujos, como una playa privada, áreas de juego y hasta un atracadero. La propiedad se encuentra en la colonia Tacuaro, de Juan Emilio O'Leary, a orillas del lago Acaray, en Alto Paraná.

El acceso tiene un costo de G. 30.000. Entre las actividades que ofrece el lugar se encuentra disfrutar de la playa y la posibilidad de acampar. La llamativa mansión ya recibió la visita de 2.500 personas en menos de un mes.

También se puede alquilar para fiestas estudiantiles, cumpleaños, bautismo, casamientos o 15 años. Los interesados en visitar el sitio pueden tener más información sobre los contactos a través de la página de la Quinta Nápoles en Facebook.

Casa quinta de Cucho.mp4 Una imagen aérea de la casa quinta de Cucho. Gentileza.

Capataz de Cucho ayuda en la quinta

Miguel Ayala dijo que 10 personas, entre ellos el capataz de Reinaldo Cabaña, lo ayudan en el mantenimiento y otros trabajos en la Quinta Nápoles, que fue allanada en septiembre del año pasado durante el operativo Berilo.

Como resultado del procedimiento, el supuesto líder narco también fue detenido, imputado y recluido en el penal de Tacumbú, en Asunción.

La infraestructura del inmueble aparenta ser una copia de la Hacienda Nápoles, del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El dinero recaudado ingresará a una cuenta bancaria hasta que se resuelva el proceso judicial de su propietario, quien está procesado por narcotráfico y otros hechos.