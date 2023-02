El capitán de Argentina, Lionel Messi, dio su primera entrevista tras haber ganado el Mundial de fútbol, y afirmó que hubiera preferido que fuera el fallecido Diego Maradona quien le diera en mano la Copa del Mundo en Qatar 2022, por “lo que él amaba a la selección”.

“Me hubiese gustado que el Diego me entregue la Copa. Por lo menos que vea a Argentina campeón con lo que él amaba la selección. Desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere, hacía fuerza”, comentó a la Radio Urbana Play. Dijo que el año pasado consiguió “lo que siempre” había soñado. “La Copa me llamaba, me decía ‘vení y agarrame que ahora sí me podés tocar’. La vi ahí que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé” cuando decidió besarla, relató.