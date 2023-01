Querey: “Él (Efraín) no es Lula da Silva”

“Él (Efraín Alegre) no es Lula da Silva, quien es un luchador desde abajo y un combatiente de calle”, cuestionó vía Ñandutí, el senador Jorge Querey, luego de que el titular del PLRA se comparó con el mandatario brasileño.

También se sumó a la crítica, el ex ministro de la SEN y periodista, Camilo Soares, “Sí, sabemos… y también sabemos que vos no sos Lula, que no representás nada parecido a Lula, que tu proyecto es conservador y defiende los intereses de la oligarquía”.

Efraín felicitó por la toma de posesión a Lula y añadió que se parecen en que también va por su tercer intento para la presidencia.