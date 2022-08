“Queremos comida”, exclamaron niños de una escuela de Villarrica

La directora de la institución, Ana María Gasser, señaló que no tuvieron de otra que salir a manifestarse para que no se corte el almuerzo en la escuela, añadiendo que en total cuentan con 273 alumnos, en su mayoría de escasos recursos. Incluso, algunos padres de familia acompañaron la marcha con carteles, pancartas, platos y cacerolas, exigiendo ser escuchados por las autoridades locales.

Primeramente, llegaron frente a la Dirección Departamental de Educación, luego se dirigieron a la Gobernación del Guairá, donde pudieron hablar con el interventor Pablo Vera Insaurralde, y finalmente se trasladaron frente a la Municipalidad de Villarrica, para luego volver a la escuela.

Según Gasser, desde esta semana la escuela ya no es beneficiaria del almuerzo escolar, ya que se cumplió con el plazo establecido de la entrega en lo que va del año lectivo, indicando que, pese a que las clases siguen en marcha, ya no recibirán el beneficio. “En reiteradas ocasiones remitimos notas para pedir que no cese la provisión del almuerzo escolar, pero desde hoy ya no tenemos almuerzo. El resto del año ya no tenemos garantías, pese a que la escuela cuenta con jornada extendida”, indicó Gasser.

Muchos niños dependen del almuerzo, porque la mayoría son de escasos recursos.

OTRAS INSTITUCIONES. Unas 86 instituciones educativas del Departamento del Guairá se quedaron sin la provisión del almuerzo escolar, debido a que el contrato firmado con la empresa Consorcio Alimentos Guairá, ganadora de la licitación, cubría el alimento hasta el pasado viernes. Los afectados iniciaron una serie de manifestaciones.

Debido a la problemática, estudiantes y directivos de las escuelas Cervantes, Ramón Indalecio Cardozo, Lomas Valentina y Manuel Ortiz Guerrero se manifestaron ayer frente a la Gobernación del Guairá, para exigir la continuidad de la provisión del almuerzo escolar.

Con platos, ollas, carteles y pancartas, los manifestantes repudiaron el actuar de las autoridades que solo previeron el almuerzo hasta los primeros días de agosto, siendo que las clases siempre se desarrollan hasta noviembre de cada año.

Ana María Gasser, directora de la Escuela Básica Cervantes, dijo a Última Hora que van a manifestarse hasta lograr obtener una respuesta favorable a favor de los estudiantes.

Vera Insaurralde indicó que la administración de Vera Báez previó el almuerzo escolar sólo hasta el pasado viernes 19 de agosto, sin tener en cuenta que las clases van hasta noviembre.

Acotó que, a modo de paliar la situación, el equipo de interventores buscará algún mecanismo para extender algunos días más la provisión del almuerzo escolar.

“La gente debería manifestarse frente a la casa del gobernador, ya que él es el verdadero responsable de todo esto”, indicó.