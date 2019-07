Queda presa por un caso de homonimia

Un insólito caso se registró en la ciudad de Itakyry, Departamento de Alto Paraná, donde una mujer fue detenida por 24 horas, por un crimen que no cometió, y aunque la Policía Nacional confirmó que no tuvo nada que ver, no la pueden liberar por no contar con la orden del juez. Por ello, la afectada se vio obligada a pasar la noche tras las rejas.