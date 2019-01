¿Qué se debe tener en cuenta sobre la comida recalentada?

Pues, en conversación con Claralina Mendoza, nutricionista del Ministerio de Salud, Última Hora disipó algunas dudas sobre el tema, el cual tiene sus mitos y verdades.

La especialista de la alimentación afirmó que no es malo consumir la comida recalentada, toda vez que no se rompa la cadena de frío.

Es decir, esa cena de anoche, la que no fue consumida en su totalidad, debe ser guardada directamente en la heladera o en un congelador, de modo que los alimentos se mantengan en buen estado.

Sin embargo, sobre aquellas ensaladas con aderezos, como mayonesa o salsas con crema de leche, no se aplica la misma regla, debido a las altas temperaturas del clima.

En este sentido, Mendoza recomendó evitar que sobren alimentos con algunos de los ingredientes mencionados porque fermentan con facilidad y podrían ocasionar un daño a la salud.

Si bien existe la posibilidad de que uno sufra intoxicación, la nutricionista enfatizó que solamente ocurre en casos que la cadena de frío se rompe o que los alimentos no se conserven adecuadamente.

Cadena de frío

Para Navidad, Pictoline publicó un gráfico basado en informaciones de un artículo de Forbes, en que sostenía que la comida recalentada al otro día de la cena es más rica.

De acuerdo con la publicación, los ingredientes con los que se cocina la comida producen reacciones químicas que asientan mejor los sabores tras enfriarse. Se gelifican los jugos de las comidas y eso atrapa varios de los compuestos en el proceso.

Pero la cena de anoche no solo debe tener mejor sabor al día siguiente, sino que también tiene que estar recalentada siguiendo un procedimiento especial.

Claralina Gómez recomendó, en primer lugar, refrigerar la comida que no se consumió y que se dejó para el día siguiente. Así, frío y todo como tal, hay que recalentar directo en el horno, el microondas o la cocina.

Sugirió no dejar –bajo ninguna condición– que la comida se descongele a temperatura ambiente, puesto que esto produciría una proliferación de microorganismos patógenos.

Los alimentos pueden recalentarse solamente una vez y no más que eso, añade la nutricionista de Salud Pública, quien además apuntó que si la comida es de gran volumen y no se va a consumir por completo, se divida en porciones para recalentar.

Recalentando solo la porción necesaria, el resto seguirá siendo correctamente conservado.

El uso del microondas

La especialista también fue consultada acerca del uso del microondas, ya que existe un prejuicio sobre este electrodoméstico, puesto que se sostiene que recalentar en él produce intoxicación.

Gómez manifestó que, hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se pronunció al respecto, que no existe ningún informe que aborde el tema, por lo que no respondió si efectivamente el microondas representa o no un riesgo.

Lo que se maneja de forma internacional sobre la comida recalentada son conceptos del Código de Prácticas de Higiene para los Alimentos Precocinados y Cocinados Utilizados en los Servicios de Comidas para las Colectividades, el cual rige desde 1993 para todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la FAO y de la OMS.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) tampoco tiene posturas emitidas sobre esta cuestión.

Consumo saludable

La nutricionista del Ministerio de Salud Claralina Gómez aprovechó para recalcar el consumo saludable en estas fechas. Recomendó acompañar los platos con ensaladas verdes, tomar jugos naturales de frutas de estación y mucha agua, al menos tres litros en el día.