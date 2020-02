¿Qué puede provocar el uso de la domperidona inyectable?

La aplicación del medicamento puede provocar eventos cardiotóxicos y desencadenar en una muerte súbita, ya que la administración del fármaco va directo al torrente sanguíneo y produce mayor riesgo al paciente.

"El riesgo para la salud por el uso de los inyectables no solo afecta a niños, también a adultos", acotó este martes el profesional médico en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Cardozo señaló que hay 10 registros sanitarios con ese medicamento, pero que existen otras alternativas terapéuticas que podrán ser utilizadas por los médicos.

Además, aclaró que el medicamento en gotas no será retirado del mercado, ya que no supone riesgos para la salud. También afirmó que no se registraron casos fatales en Paraguay por el uso de la domperidona inyectable.

En otro momento de la entrevista, el director de Inspección y Vigilancia Sanitaria informó que la página del Ministerio de Salud cuenta con una sección donde los médicos pueden reportar cualquier reacción adversa a medicamentos.

Embed El Ministerio de Salud resolvió dejar de utilizar la domperidona inyectable por los riesgos de eventos cardiotóxicos.



⚠️Farmacéuticas cuentan con 60 días para el retiro total del producto.



#AM1080 pic.twitter.com/7wERPKP7Bv — Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 11, 2020

Pidió a los profesionales de blanco que ante cualquier sospecha de reacción adversa de medicamentos o vacunas reporten en dicha sección de Reportes de Reacciones Adversas.

A través de la Resolución 0037 se ordenó el retiro de la domperidona inyectable del mercado nacional de las especialidades farmacéuticas. De esta manera, las industrias farmacéuticas tienen 60 días para el retiro y la destrucción del medicamento.

Las empresas que representan estos productos en el país deben presentar un informe ante la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, indicando la denominación comercial de los productos retirados del mercado, así como la cantidad, número de lote y el acta de destrucción.

En caso de incumplir con lo establecido, las farmacéuticas se exponen a sanciones previstas en la Ley 1119/97 de "Productos para la Salud y Otros", del Código Sanitario.