¿Qué pasó con Pelispedia?

Un hombre y una mujer de nacionalidad uruguaya, cuyas identidades no trascendieron, fueron detenidos por las autoridades locales, días pasados, tras la denuncia de Motion Picture Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film Corporation.

Ellos eran dueños del popular sitio de streaming Pelispedia, que funcionaba de manera irregular y donde los usuarios podían ver todo tipo de películas, todas estrenos y de buena calidad. Se convirtió en una referencia entre los internautas, en detrimento de las productoras que apuestan por las ganancias a través de la venta de boletos de cine y servicios de streaming.

La denuncia contra la pareja fue presentada a principios de mayo y la detención se concretó la semana pasada. La Fiscalía de Uruguay pidió el cierre de la página y 90 días de prisión preventiva para ambos, según informó el medio uruguayo El País.

Estas personas operaban desde su propio domicilio, ubicado en Lavalleja, Montevideo. Obtenían sus ingresos con los clics que recibían de los internautas que veían las películas y series. El dinero era abonado por una cuenta de una empresa que no está regulada en ese país.

En un principio, ambos dijeron que obtenían alrededor de USD 5.000 por mes, pero para la Fiscalía tenían un ingreso millonario, debido a que en la vivienda encontraron “bienes muebles de alto valor, incluyendo el propio inmueble”, que aparentemente fue adquirido por USD 120.000.

También eran dueños de Pelisplus, donde se podía acceder a series y películas de forma gratuita. Según otro sitio, Montevideo.com.uy, la pareja descargaba el material, que está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual y las subía a la plataforma.

Si bien aún se puede acceder a la portada principal de Pelispedia, ya no están disponibles para su reproducción los materiales que ofrecía.