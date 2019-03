“Que este señor se vaya a otro país”

El descargo del titular azulgrana tiene relación con la respuesta de Horacio Elizondo ante las declaraciones del presidente de General Díaz, Jorge González. Este indicó que los árbitros ya tienen su “Semana Santa” luego de arbitrar a Olimpia, a lo que Elizondo apuntó: “Manifestar que el arbitraje está arreglado es grave. El simplificar todo a un error o acierto de un árbitro es ser muy simplista. Son errores y punto”.

mejores profesionales. “Nosotros, acá en Paraguay, tenemos profesionales que pueden hacer el trabajo y que nos pueden ayudar a mejorar el arbitraje. Amelio Andino, con luces y sombras, tenía buena gestión. Está Torres (Carlos), hay gente que puede hacer eso. Que venga este señor (Elizondo) a descalificar a un presidente de Primera es bastante desagradable”, recalcó Zapag.

Por último, el titular del Ciclón aclaró que la situación arbitral y los errores no cambiarán si no hay gestión. “Esto va a seguir así si es que la gente encargada no toma las riendas. No digo que va a ser fácil, pero para eso tiene que haber una gestión y no vemos la gestión”.