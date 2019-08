“Que el Paraguay se apodere de La Nueva Olla”

El presidente de Cerro Porteño, Raúl Zapag, compartió el medio día de ayer la mesa de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental 1080 AM.

En la ocasión, el titular azulgrana explicó que estaban preparando una bienvenida a la gente de River Plate para agradecer el buen trato recibido la semana pasada en Buenos Aires, Argentina. Pero lo sucedido con el jugador Nicolás De la Cruz, que tenía problemas con la justicia paraguaya, los tomó de sorpresa.

“Queríamos darle la bienvenida a la gente de River y devolverle en buen recibimiento que tuvimos allá en el Monumental. Estamos muy sorprendidos por lo que pasó. No entendemos cómo esto no pudo salir antes, no pudo atajarse ya en Migraciones. Sorprende porque nos puede tocar mañana a nosotros”.

Seguido aclaró: “Esta mañana (ayer) quería enviar un tuit de bienvenida, pero no pude hacerlo a raíz de lo sucedido. Tenía miedo que si lo hacía se podía tomar de forma negativa”.

Causa nacional. Para Zapag, este juego frente al conjunto millonario debe tomarse como algo que afecte de forma positiva a todo el país.

“Este partido hay que hacerlo causa nacional. Somos el único equipo paraguayo que queda en la Copa Libertadores. Queremos transmitir, el cerrismo, pasión, paz y tranquilidad para la fiesta en la Nueva Olla. La Nueva Olla es de todos, Cerro es de todos. Que el Paraguay también se apodere de La Nueva Olla”.