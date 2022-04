¡Qué bueno!, 40 añosen fiestas de El Pionero

Para festejar este acontecimiento se preparan festejos en Caaguazú, Paraguarí y en Cordillera, con artista nacionales. En Asunción también habrá algunas fiestas hasta el 30 de abril, que es la fecha del aniversario.

“Es celebrar la música y hacer divertir a la gente, porque el programa le hacía divertir a la gente en media hora, después nos íbamos a Caracol que ya nos quedó chico y entonces comenzamos a recorrer el país”, relata.

Comenzó en la Radio Carlos Antonio López de Pilar, luego fue a Chaco Boreal. Siguieron Radio Nacional, Ñandutí, entre muchas otras. Actualmente está en Montecarlo, Corazón y Popular. En Vive la vida, de Telefuturo, está hace casi ya dos décadas. “Quiero agradecer a la gente que desde los años 70 me sigue”, dice.

Rodríguez asegura que siempre fue locutor, pero no DJ. Colecciona y conoce de música, sabe enganchar, pero nunca lo hizo. “Siempre mi tarea fue la de locutor, con mi voz como arma”, destaca El Pionero.

En cuanto a la vida nocturna, Rubén asegura que uno se acostumbra. “Soy muy metódico y ordenado, en el orden encuentro la vida. Me levanto y salgo temprano, llego primero al canal, trabajo en las radios según los horarios. Tengo un estudio de grabación, y soy un león trabajando de lunes a viernes, pero últimamente los fines de semana me dedico a descansar y disfrutar. También voy a los bailes, pero eso es un disfrute. No califica como trabajo”, asegura.

CURIOSIDADES. A Rubén le encanta combinar sus prendas y calzados. Eso lo heredó de su padre, Miguel Ángel Rodríguez. “Mi mamá siempre exigía que estemos detrás de él, siempre lo acompañamos”, comenta entre risas.

Colecciona discos desde que tuvo oportunidad de comprarlos, a inicios de la década de los 80. En la colección hay 8.000 CD, 13.000 DVD, 4.000 discos de vinilo, incontables casetes y equipos. También colecciona fotografías, objetos antiguos y detalles de grupos nacionales.

En el 2017, Rodríguez se postuló para gobernador, pero al final no lo concretó. Uno de sus sueños por cumplir es tener un local en donde personas de todas las edades puedan a encontrar música de diferentes épocas.

“A mis 63 años creo que ya me di todos los gustos; hice viajes, coberturas, entrevistas a famosos. Me gusta viajar, pero con la pandemia prefiero quedarme en casa”, destaca el locutor.

El apodo El Pionero surgió en los años 80, cuando apareció el equipo de sonido Pioneery como se escuchaba mucho surgió ese apodo. También nació a raíz de que Rodríguez fue el primero en realizar fiestas con discjockey, porque antes las orquestas musicalizaban los festejos.

GUSTOS. En cuanto a la música actual, Rubén opina que es la que acompaña a cierta generación. “La música de los 70 era mi música actual, en los 80 y 90 de otras personas. Siempre me actualizo, escucho lo que se escucha, sé quiénes son los preferidos, siempre estoy pendiente de los nuevos temas”, afirma. Si bien escucha de todo, los artistas preferidos del famoso animador de fiestas son Roberto Carlos, los Bee Gees y Barry White.



Rubén Rodríguez. Rodeado de discos y casetes, El Pionero habla de sus 40 años recorriendo el país para animar fiestas, algo que aún disfruta y que no considera un trabajo.



Identikit

Nombre: Rubén Osvaldo Rodríguez López.



Edad: 63 años.



Profesión: Locutor y animador de fiestas.



Festejo: 40 años de trayectoria en la animación de fiestas.



Apodo: El Pionero.



Frase: ¡Qué bueno!



Estado civil: Casado con Ana María Rodríguez.