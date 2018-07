Putin dice que la cumbre con Trump fue exitosa y útil

El presidente ruso admitió, no obstante, que aún quedan muchos obstáculos para mejorar las relaciones entre los dos países.

"Claro, aun quedan muchos problemas y no hemos podido despejar todos los obstáculos. No era posible hacer esto en el primer encuentro", subrayó Putin, quien, no obstante consideró que él y Trump dieron "el primer e importante paso en esa dirección".

Putin señaló que Trump le preguntó por la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre de 2016.

"Tuve que repetir lo que ya he dicho muchas veces: que Rusia nunca ha interferido y no tiene intención de interferir en los asuntos internos estadounidenses, entre ellos los procesos electorales", dijo el presidente ruso.

Y a una pregunta de un periodista estadounidense, Putin admitió que quería que Trump ganara las elecciones presidenciales, pues argumentó que el ahora presidente de EEUU "quería mejorar las relaciones con Rusia".

Putin también rechazó que el Kremlin tenga en su poder información comprometedora contra el presidente de Estados Unidos, como han publicado algunos medios de ese país.

"Cuando el presidente Trump visitó Moscú, ni siquiera sabía que estaba allí", señaló Putin en respuesta a una pregunta.

En un momento de la conferencia de prensa, Putin le pasó literalmente la pelota del arreglo del conflicto sirio a Trump.

"En lo que se refiere a que la pelota de Siria está en nuestro tejado... Señor presidente, usted acaba de decir que hemos organizado exitosamente el Mundial de Fútbol. Así que quiero entregarle esta pelota. Ahora, la pelota está de su lado", dijo Putin.

Putin, que entregó a Trump el balón oficial del Mundial de Rusia que concluyó el domingo con la victoria de Francia sobre Croacia, se refería a la frase del secretario del Estado norteamericano, Mike Pompeo, de que la pelota del arreglo en Siria está en el tejado de Rusia.

El líder ruso también señaló que él y Trump hablaron de la anexión rusa de Crimea.

"La posición del presidente Trump sobre Crimea es conocida y el la mantiene. El habla de la ilegalidad de la reintegración de Crimea a Rusia. Nosotros tenemos otro punto de vista. Consideramos que se hizo un referéndum, de acuerdo a las leyes internacionales. Para nosotros, es una cuestión cerrada", señaló.