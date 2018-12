Puro fútbol en el Boxing Day

El líder, Liverpool, buscará mantenerse firme en la cima recibiendo a las 12.00, de nuestro país, en Anfield al Newcastle.

A la misma hora, su inmediato perseguidor, Manchester City, intentará reducir diferencias con los Reds, cuando visite al Leicester. También a las 12.00, hora paraguaya, Tottenham, quiere meterse en la conversación por la cima cuando mida fuerzas con el Bournemouth.

Otros partidos: A las 9.30 se enfrentan Fulham vs. Wolverhampton. Mientras que a las 12.00 juegan Burnley vs. Everton, Crystal Palace vs. Cardiff y Manchester United vs. Huddersfield. A las 14.15, Brighton recibe al Arsenal y a las 16.30, Watford enfrenta al Chelsea.