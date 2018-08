PT inscribe candidatura presidencial de Lula y espera decisión de Justicia

Respaldo. Miles de seguidores del ex presidente Lula acompañaron a las autoridades del PT para anotarlo como candidato.

El Partido de los Trabajadores (PT) inscribió ayer la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales de Brasil, pero deberá esperar por la Justicia, que puede vetarla por su condición de condenado y preso por corrupción.

En el trámite realizado en el Tribunal Superior Electoral, el PT también registró como compañero de fórmula de Lula al ex ministro de Educación Fernando Haddad, quien sería el candidato a presidente si, por su situación legal, el ex mandatario no pudiera participar en las elecciones que se celebrarán el 7 de octubre.

En los alrededores de la corte se movilizaron miles de personas que exigieron la libertad de Lula, preso desde el 7 de abril, así como que su candidatura sea aceptada, pese a normas que impiden postular para cualquier cargo electivo a una persona con sentencia confirmada en segunda instancia, como es su caso. “Llegamos hasta aquí a pesar del golpe”, dijo ante la prensa antes del registro la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en alusión a la destitución en el 2016 de la entonces mandataria Dilma Rousseff, un proceso sobre el cual insistió en que fue el primer paso para intentar evitar que Lula pueda volver al poder.

La candidatura de Lula fue inscrita por la coalición “El pueblo feliz de nuevo”, que encabeza el PT y también integran los partidos Comunista do Brasil (PCdoB), Causa Operaria (PCO) y Republicano del Orden Social (PROS). Haddad, ya oficializado en la fórmula, dijo que el PT insistirá en que Lula participe en los debates entre candidatos previstos hasta las elecciones o que al menos sea invitado un representante, lo cual la Justicia negó por su condición de presidiario. Aún así, Haddad sostuvo que Lula tiene los mismos derechos de todo candidato y no renunciará a ellos, por lo que el partido hará una nueva ofensiva ante los tribunales. El ex mandatario continúa preso en una celda adaptada para él en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde se registró su candidatura.

Moro aplaza interrogatorio del ex presidente

El juez Sergio Moro aplazó un interrogatorio al ex presidente Lula da Silva, preso desde abril, y fijó una nueva fecha para después de las elecciones para evitar su explotación electoral. Moro, responsable por la operación Lava Jato en primera instancia, fijó una audiencia presencial con Lula el 11 de setiembre en Curitiba para que el ex mandatario responda por otro caso de corrupción.No obstante, el magistrado decidió atrasarla para “evitar la explotación electoral de los interrogatorios, sea cual sea la perspectiva”, debido a que uno de los acusados en el proceso, con referencia a Lula, “se presenta como candidato a presidente de la República”.