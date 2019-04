Proyecto de retirar confianza a Cuevas va camino al oparei

La intención de un grupo de diputados, de que se apruebe un proyecto de resolución por medio del cual se retira la confianza del pleno al presidente de la Cámara Baja, el colorado Miguel Cuevas, se va diluyendo y el documento ni siquiera forma parte del orden del día a ser analizado en la sesión ordinaria de mañana, aunque no se descarta su tratamiento sobre tablas para que sea remitido al archivo.

El pedido fue presentado por la encuentrista Kattya González por la comisión de actos incompatibles con la ética parlamentaria.

En reunión de la mesa directiva con los líderes de bancada, Cuevas anunció que se reunirá con las distintas bancadas para dar las explicaciones que sus colegas consideren pertinentes, con el fin de evitar una sanción política como se pretende.

“El presidente se comprometió a visitar a todas las bancadas para hablar sobre el tema y para aclarar la situación de incomodidad que existe y llegar a un acuerdo”, informó el diputado liberal Pastor Vera Bejarano.

Por su lado, el líder de la bancada cartista Basilio Núñez manifestó que existe un consenso de que a pesar de que no se tenga un dictamen de comisión, el documento sea tratado.

Señaló que particularmente no está de acuerdo con la propuesta de algunos de sus colegas. “Yo disiento porque provengo de una bancada que no llevó a la presidencia a Cuevas. Dentro de ese proyecto de la colega (Kattya González), hay varios colegas que le llevaron a Miguel (Cuevas) de presidente y por cuestiones políticas le retiran hoy su apoyo. Nosotros no vamos a entrar a politizar este tema, pero vamos a ver qué dicen los demás compañeros de la bancada”, remarcó.

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne esta mañana y entre los temas a tratar está previsto justamente el proyecto de retiro de confianza al titular de la Cámara.

El documento presentado manifiesta que Cuevas incurrió en actos que deshonran y debilitan la imagen institucional, ejerciendo una representación que falta al respeto a la ciudadanía, a sus pares y a los funcionarios de la Cámara, extralimitándose en el uso de sus atribuciones, y utilizando el presupuesto público asignado para realizar nombramientos y otorgar beneficios a un grupo reducido de funcionarios de su entorno, además, no ha tomado las medidas correctivas necesarias.