Proyecto para hidrovía está sin dictamen y no se tratará

En este sentido, el senador Hugo Richer, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, informó ayer que no dictaminaron sobre el proyecto de ley porque no cuentan con todos los datos. “Necesitamos evidentemente mayor información sobre esto (...). Vamos a proponer una reunión conjunta de todas las comisiones en donde está el proyecto para ser dictaminado, y también vamos a invitar a Cancillería, a los gremios”, declaró.

Al mismo tiempo, el legislador ve pocas posibilidades para que la iniciativa se trate en sesión de la próxima semana, ya que se necesita dictamen de la Comisión de Hacienda. El reglamento interno del Senado, en su artículo 121, establece que ningún proyecto que “requiera dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto podrá ser tratado sobre tablas sin contar con el dictamen respectivo”.

A su turno, el senador Stephan Rasmussen se mostró a favor de la propuesta, pero admitió que todavía no la conoce detalladamente. También señaló que la iniciativa se viene postergando hace ocho años, considerando que el Gobierno anterior ya había firmado un documento similar. No obstante, añadió que no comprende por qué la prisa en el tratamiento ahora.

Tampoco la Comisión de Relaciones Exteriores pudo expedirse sobre la propuesta, por falta de cuórum. A menos que haya reuniones extraordinarias de las comisiones, es probable que se posponga el estudio para después de la Semana Santa.



En tramo soberano

El proyecto que busca elaborar un plan maestro para la navegabilidad del río es para estudiar el tramo soberano de 542 km, entre las confluencias con los ríos Apa y Pilcomayo. Además de necesitar las consideraciones de las comisiones de Legislación, Hacienda y Relaciones Exteriores, la propuesta debe tener dictámenes de Economía, Obras Públicas, Energía y Cuentas y Control.