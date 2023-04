Próximo gobierno necesitará pacto para encarar reformas necesarias

En ese sentido, César Barreto indicó que no se han visto cambios sustanciales en las propuestas de políticas económicas de los candidatos presidenciales en Paraguay y que hay muchas cuestiones no abordadas en campaña, pero que definitivamente sin un pacto político será imposible impulsar las reformas que se necesitan a largo plazo. A su vez, señaló que si bien existen temas importantes que atender como la sostenibilidad del sistema previsional u otros que afectan a la economía, lo más importante para el Gobierno entrante será dar señales contundentes contra la corrupción y la impunidad, y que esto nos acercaría al anhelado grado de inversión.

“Yo creo que lo mejor y que un éxito que sería de cualquiera que sea gobierno es dar señales claras de que cambiaron las formas de hacer las cosas. Decir que acá no se va a robar más y si alguien roba lo denuncio a la Fiscalía y que vaya a juicio, esas señales son mucho más importantes en el corto plazo que las reformas económicas, que hay que hacer y que son importantes, pero no es que si no hacemos vamos a entrar en un caos en un corto plazo”, sostuvo.

El ex secretario de Estado indicó que, según su percepción, desde el sector privado no se nota una preocupación muy grande sobre el resultado de las elecciones de mañana debido a que en nuestro país existe cierto consenso general sobre el beneficio de mantener los buenos números macroeconómicos de la nación y que todo apunta a que ese acuerdo se mantenga. Consideró que fue Efraín Alegre quien presentó propuestas más concretas en cuestiones como la reducción de la tarifa eléctrica y el acceso a medicamentos dentro del sistema de salud, pero recalcó que no se espera mayores cambios que afecten a la economía.



Debate de Taiwán versus China no es económico

En otro momento de la conversación, Barreto expresó que si bien desde el punto de vista económico se puede considerar que el relacionamiento comercial con China Continental es el que mayor beneficio plantearía para Paraguay en términos económicos, la eventual decisión de elegir a este país por sobre Taiwán para establecer relaciones diplomáticas pasa más bien por el ámbito político, por lo cual señaló que los economistas tienen “poco para debatir” sobre el tema. La entrevista realizada por los periodistas de nuestro medio con César Barreto y Marcos Pérez Talia se puede ver íntegramente a través de la cuenta oficial de Facebook del diario Última Hora.