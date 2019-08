Provincias recurren al Supremo contra Macri por quitar IVA

Los gobernadores de estas provincias, en su mayoría del opositor peronismo, ya advirtieron la semana pasada que acudirían al Supremo si el Estado nacional no les compensaba económicamente por los menores recursos que recibirán por el retiro del IVA.

Macri adoptó esa medida en materia tributaria como parte de una batería de decisiones para tratar de paliar las turbulencias económicas desatadas tras el revés del oficialismo en las primarias del 11 de agosto.

Salta, una de las provincias demandantes, planteó ante la Corte que el decreto de Macri es inconstitucional porque, de acuerdo con la Carta Magna argentina, la competencia para legislar sobre impuestos la tiene el Congreso y no corresponde hacerlo por decreto.

Además, según Salta y las otras 12 provincias demandantes, la medida viola normas básicas, como la ley de Coparticipación, la norma que establece cómo los tributos recaudados por el Estado nacional deben ser repartidos entre las provincias argentinas. Las presentaciones ante la Corte, que fueron individuales, las realizaron las provincias de Salta, Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan. Los gobernadores calcularon que la medida de Macri, que regirá hasta finales de año, implicará que las provincias dejarán de percibir 35.000 millones de pesos (614 millones de dólares).

CRITICAN AL FMI. Una misión del Fondo Monetario Internacional se reunió ayer con Alberto Fernández, candidato del peronismo y favorito para las presidenciales de octubre, quien vertió fuertes críticas al programa por 56.000 millones de dólares que aplica el organismo en el país sudamericano. “El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados”, señaló el equipo de Fernández. Según detalló, “la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no dejó de crecer”.

La misión del FMI también se reunió con el equipo económico de Macri, como lo hizo el fin del semana.