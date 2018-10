Al mismo tiempo, buscan el reconocimiento de su sindicato y denuncian las precarias condiciones de trabajo en las que se desempeñan.

Una vez más, se movilizaron en la noche de este sábado frente a la sede central de la institución, que está ubicada sobre Brasil entre la avenida Mariscal López y José Berges.

El 10 de setiembre ya presentaron los documentos que avalan su conformación sindical, sin embargo, la respuesta por parte de la institución fue un primer despido. Desde entonces, hasta la fecha, ya son 11 los desvinculados, según los manifestantes.

“Como la ley exige, le entregamos a la empresa solamente un listado de los socios fundadores y de la comisión directiva, para proteger a los demás compañeros”, declaró para Última Hora Alicia Visconte, secretaria de Comunicación del sindicato de trabajadores.

Sitrasa se conformó oficialmente en una asamblea el pasado 27 de agosto, constituyéndose como tal con 50 miembros asociados.

Manifestación Uninorte PM.mp4 Llevan dos semanas de manifestación, pidiendo la incorporación de 11 funcionarios desvinculados. Gentileza.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ya convocó a las autoridades de la Uninorte para las tripartitas, a modo de negociar el reintegro de los funcionarios, pero hasta el momento no se presentaron a ningún llamado.

El actual rector de la Universidad del Norte es Juan Manuel Marcos, máxima autoridad, contra quien realizan la protesta.

Por otro lado, con las acciones de protesta buscan alertar sobre las persecuciones sufridas por otros trabajadores.

Visconte indicó que hasta el único clarinetista que tiene título de estudios superiores en el país, Emmanuel López, fue desvinculado. “Él es músico de la orquesta y secretario de nuestro sindicato”, manifestó.

“En mi caso particular, soy concertista, pianista y trabajo hace más de 10 años en la institución. Y ayer, por ejemplo, ya no me dejaron entrar a un concierto, quería participar como público nomás”, comentó también Visconte sobre su experiencia.

La sindicalista sostuvo que las manifestaciones continuarán hasta que las autoridades académicas reconozcan al Sitrasa y se tomen medidas serias sobre la reincorporación de los funcionarios desvinculados.