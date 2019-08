Cerca de 300 manifestantes realizan el cierre total de la ruta, aguardando la respuesta de las autoridades, sobre todo exigen reunirse con el ministro de Agricultura, Denis Lichi Ayala. Los productores de tomate reclaman la pérdida de 100.000 kilos de tomates, solamente en este departamento.

"Nosotros ya hicimos un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, ya se firmó un convenio para que se detenga el contrabando y eso no se hizo. Ahora nuestro tomate se está pudriendo en el piso porque no podemos vender", reclamó Cipriano Duarte, uno de los afectados.

Según Duarte, llegaron a la determinación luego de que no lograran hablar con ninguna autoridad sobre la situación. "No vamos a liberar, no vamos a movernos de las calles, si es necesario vamos a amanecer hasta que haya respuestas", adelantó.

"Nosotros llevamos nuestros productos al Mercado de Abasto y nos quieren pagar entre G. 20.000 y 30.000 por la caja, mientras que se llenan de tomates argentinos, al igual que los supermercados", lamentó.

Por su parte Abel Brítez, otro productor, también culpó al contrabando como principal obstáculo para la venta.

"Nosotros teníamos un convenio que garantiza la circulación del producto nacional. La demanda nacional es demasiado grande, tenemos datos de que en todo el país existe un 60% de demanda de productos nacionales. Cerca de 6,3 millones de kilos tomates se consumen, sin embargo, no vendemos", detalló.

De acuerdo con Brítez, el costo de producción por kilo es de G. 4.000, por lo que exigen el precio mínimo de G. 5.500 para tener una ganancia de G. 1.500. "Nos ofrecen G. 2.500 por kilo y si esto es lo que ellos quieren vamos a dejar nomás los productos en el campo que se pudran, porque es lo mismo la pérdida", indicó.

En el lugar se encuentran mediando agentes de la Comisaría 27, jurisdicción Blas Garay.

El Departamento de Caaguazú se ha constituido en uno de los principales productores de hortalizas que abastecen el consumo nacional. Como son miles los productores de esta zona dedicados al rubro, de esta manera se pone en peligro a toda la economía del departamento.