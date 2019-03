Protesta complicará más el panorama del mercado de tarjetas

Luego de que la ley de tarjetas pusiera un tope a las tasas aplicadas al uso de estos medios de pago y generara una disminución de usuarios, el anuncio de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), de no cobrar con plásticos el próximo fin de semana, constituye un factor más de desaliento para este mercado.

Días atrás, la Arpy amenazó con no recibir pagos con las tarjetas de crédito Visa los días 6 y 7 de abril. Esta medida quedó en stand by mientras duren las negociaciones entre este gremio y Bancard; la protesta se relaciona con las comisiones que se abonan a la mencionada procesadora, que en promedio se encuentran en 5% para cada cobro con tarjeta de crédito y de 3% cuando se trata de tarjetas de débito.

Esta situación puede perjudicar aún más al dinamismo económico del país, que ya se encuentra deprimido por el bajón experimentado en áreas como el comercio fronterizo y es producto de una desaceleración del dinamismo.

Beltrán Macchi, miembro de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), consideró que “para el usuario de la tarjeta que quiere acceder a una cena y termina no pudiendo pagar con su plástico sería una experiencia no muy positiva. Ya estamos en caídas en varios sectores de la economía, sobre todo en aquellos que tienen que ver con el consumo, y este tipo de cosas no contribuyen a dinamizar”.

A enero del 2019, el uso de tarjetas de crédito llegó a G. los 2,7 billones, con un crecimiento del 9,6% desde enero de 2018, pero todavía con una reducción de -3,8% respecto a los G. 2,9 billones registrados en agosto del 2015, antes de la implementación de la ley de tarjetas. La cantidad de plásticos también logró crecer en el último año (ver infografía), aunque arrastra una contracción de 8% desde agosto del 2015, según registros del Banco Central del Paraguay.

Un ejemplo de las condiciones en que opera el mercado de tarjetas es el del Banco Nacional de Fomento (BNF). Si bien esta firma goza de elevados índices de rentabilidad, no logra una incidencia importante en el uso de tarjetas de crédito: mientras atiende a alrededor de 300.000 funcionarios públicos con el pago de salarios, cuenta con apenas 70.000 tarjetas de crédito en el mercado, informó Gustavo Mora, gerente general.

Consideró que las negociaciones entre la Arpy y Bancard es una demostración de la necesidad de buscar un equilibrio dentro de las tasas, ya que parte de los ingresos provienen de las comisiones en los comercios. “Todo el tema de financiación en tarjetas se volvió complicado a través de la ley de tarjetas. Tenemos un déficit importante en colocación de tarjetas, todavía no hemos llegado a un punto de equilibrio”, concluyó.