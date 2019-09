Proponen renovar colegios técnicos

El proyecto será abordado con la comunidad educativa y la intención de la cartera económica es realizarlo a través del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (Feei).

Un plan sobre el tema ya fue presentado al MEC por referentes de colegios técnicos bajo el liderazgo del Dr. Ramón Iriarte, ex director de Educación Técnica de la cartera educativa. El especialista es ahora técnico de la Unesco en países de la región.

Según este plan, renovar 10 colegios técnicos en distintas zonas del territorio, alcanza la suma de G. 129.000 millones (más de USD 20 millones).

El proyecto duerme en las oficinas de Educación.

RECLAMOS. En la marcha del viernes pasado, los secundarios reclamaron triplicar la gratuidad para todos los bachilleratos de la Educación Media, aumentar la cantidad de almuerzo escolar que reciben los jóvenes en las instituciones educativas públicas y el 7% del PIB para el sector.

En una reunión con el ministro de Hacienda, Benigno López, lograron el compromiso de una adenda presupuestaria para atender lo de la gratuidad y el complemento nutricional.

Sobre el proyecto de abordar los colegios técnicos, Juan López, alumno del Técnico Nacional, manifestó que buscarán mejorar la infraestructura, renovar los equipamientos y maquinarias de las especialidades vigentes.

Unepy critica la mesa técnicaAlumnos de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), criticaron la conformación de una mesa técnica entre Hacienda y los participantes de la marcha de colegios públicos y privados, a instancias de la ya existente Mesa de Trabajo Estudiantil (MTE). Los centros de estudiantes reclaman que la mesa estudiantil se creó precisamente luego de la primera Mncpp, donde deben estar los ministros de Hacienda y de Educación. Participan además numerosos gremios estudiantiles. “Este debe ser el lugar donde los estudiantes participan de la toma de decisiones sobre el sistema educativo paraguayo y no esas mesas conformadas por Lafuente (ex ministra de Educación), donde no se llegaba a nada”, expresaron. Exigen que la mesa técnica con Hacienda sea cerrada y se reactive la MTE.