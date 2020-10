Prometen distribuir más tarjetas para usuarios de transporte

El servicio de billetaje electrónico al 100% inició este viernes en los buses del área metropolitana a excepción de las unidades de larga distancia de Dinatrán, que aún no cuentan con este sistema.

En el primer día hubo numerosos reclamos e incidentes, la mayoría de las quejas de los usuarios fueron la falta de tarjetas en los puntos de venta señalados y además que no encontraban recarga de saldo porque el sistema colapsó, según comentaban los vendedores.

Muchas personas no podían subir a las unidades ni regresar a sus destinos porque no encontraban o no pudieron acceder al servicio de la recarga de saldo.

Entre los incidentes acontecidos los pasajeros a bordo de los buses abuchearon a los fiscalizadores del Viceministerio de Transporte (VMT), que subían a controlar los micros, se quejaron porque no podían llegar a hora a sus trabajos por la demora que les ocasionaba esa fiscalización.

Ante estos múltiples reclamos de los ciudadanos, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, manifestó que la entidad a su cargo distribuyó ayer 50.000 tarjetas nuevas a todos los locales de ventas en distintas zonas del área metropolitana y de Asunción.

RECLAMOS

Por otra parte, los ciudadanos comentan que la app de la tarjeta de la marca MÁS tiene varios inconvenientes, entre ellos, que no se puede controlar el saldo disponible que contiene la tarjeta, además que no funciona el menú del geolocalizador, que es la opción donde uno puede ver la ubicación en que se encuentra el bus que la persona está esperando y cuáles buses cercanos están disponibles.

En respuesta a estos inconvenientes, el director metropolitano de Transporte, Fernando Haidar, informó que los errores de la aplicación ya están solucionados para poder brindar un mejor servicio y facilidad de uso a los pasajeros.

TARJETAS

Con respecto a la falta de tarjetas y de lugares donde recargar el saldo de estas, Haidar sostuvo que ya se reforzaron en todos los puntos de ventas estipulados de ambas empresas prestadoras del servicio.

Se pueden encontrar en Quiniela Nacional, Biggie Express, Apostala, Pago Express y Aquí Pago. Por otro lado, refirió que ya cuentan con tarjetas y lectograbadores para las recargas en dichos locales.