Programación Fecha 9

River Plate 0 - 1 Libertad. Jardines del Kelito.

Árbitro: José Méndez. Líneas: Milciades Saldívar y Darío Gaona. VAR: Mario Díaz de Vivar.

Hoy

Cerro Porteño vs. Guaraní. Gral. Pablo Rojas. 20:15.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Líneas: Julio Aranda y Félix Arzamendia. VAR: Éber Aquino.

Mañana

Sol vs. 12 de Octubre. Luis Alfonso Giagni. 18:00. Árbitro: Alipio Colmán. Líneas: Hugo Martínez y Nancy. VAR: Fernando López.

Guaireña FC vs. Luqueño. Parque del Guairá. 20:15. Árbitro: Derlis López. Líneas: Ródney Aquino y Christian Sosa. VAR: Juan López.

Lunes 20 de setiembre

Olimpia vs. Nacional. Tigo Manuel Ferreira. 20:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez. Líneas: Roberto Cañete y José Cuevas. VAR: Juan Benítez.