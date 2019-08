Profesor revela que concejal “no iba” a su clase en UTCD

Esto no está bien, si hay alguna irregularidad se tiene que aclarar. Hay muchos que están estudiando realmente ahí. Victorio Cuyer, docente.

Excepción. En solo un examen final, de 38 a las que se inscribió, el concejal no se presentó.

En efecto, Cuyer relató a ÚH que Brítez se le acercó en dos ocasiones, el pasado año, para solicitarle “consideración” con el tema de la asistencia.

“Él vino, se presentó en la primera clase; una o dos clases vino como máximo y me habló para tenerle consideración porque trabaja en la Gobernación. Y yo le dije que en mi materia si no asiste a clases, él no iba a poder pasar”, contó al señalar que como ingeniero agroindustrial sabe que en otras materias de la rama es “casi imposible” pasar o dar en forma correcta una materia técnica sin asistir a las clases.

“Le expliqué que es una materia muy técnica y mis alumnos saben que en las cátedras que llevo se tiene que asistir a clases para poder pasar porque son materias que llevan cálculo y un montón de teorías también. No son materias fáciles y una persona que no asiste, no va a poder rendir”, insistió el profesor.

Según Cuyer, “ni en las parciales se presentó” el edil; por lo que “le ponía ausente porque no estaba”. Brítez, según la planilla de notas de la UTCD, pagó para rendir el 2 de noviembre de 2018 dicha materia, pero como no fue, tuvo ausente. Fue en la única final en la que no se presentó.

Cuyer dijo desconocer cómo hizo para pasar el examen de recuperación. “Vi que rindió con otra profesora y ahí desconozco cómo fue el manejo, porque en otras facultades si van a ir a recuperatorio igual tienen que rendir conmigo”, refirió.

El concejal, en su defensa, dijo que convalidó materias. “En una carrera de Ingeniería es difícil rendir esa cantidad de materias”, objetó Cuyer sobre las 37 finales que “aprobó” el año pasado el edil.