Productores piden a Mario Abdo más seguridad en el campo

Así lo explicó en entrevista con Monumental 1080 AM el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, quien participará de la convocatoria en representación de varios productores y ganaderos.

“Nuestro planteamiento es mejorar la seguridad y el respeto a la Constitución Nacional. No queremos que un grupo minoritario incida sobre nosotros y no queremos más clanes de asesinos que se hacen llamar ejército y de ejército no tienen nada”, expresó, en referencia a la invasión de la propiedad privada y al grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Villasanti mencionó que alrededor de 1.500 productores de diferentes rubros participarán del encuentro, ente ellos sojeros, ganaderos, frutilleros y otros.

El ganadero insistió en que lo que más necesitan en el campo es que el Gobierno garantice seguridad a fin de seguir avanzando. “Acá lo que queremos es que se proteja a la gente trabajadora, para que siga progresando”, señaló.

Consultado sobre una evaluación del Gobierno tras los primeros 100 días, Villasanti reconoció que la actual administración es mucho más abierta que la anterior en cuanto al diálogo.

Además, mencionó que, desde el punto de vista ganadero, la producción y los precios se encuentran en buen estado.

“Estamos trabajando para abrir mercado en Japón, estamos en la última puerta del mercado de Estados Unidos; con Turquía tenemos buena importación y también con otros mercados como Canadá”, agregó.

Ataques del EPP

El ganadero rechazó la presencia del EPP en el campo y pidió que se busque una solución a la problemática. Durante el nuevo Gobierno, el grupo criminal ya protagonizó dos sucesos.

El reciente hecho se produjo el pasado 7 de diciembre, en la estancia Estrellita, propiedad de colonos brasileños en el Departamento de San Pedro. Alrededor de 15 hombres armados llegaron al área rural e incendiaron avionetas y maquinarias de una empresa que se dedica a la agricultura mecanizada.

El otro caso también se registró en San Pedro, el 19 de noviembre pasado. Allí, integrantes del EPP ejecutaron a un brasileño de nombre Valdir de Campo en el retiro Tres Marías de la estancia El Ciervo, ubicada en el Departamento de San Pedro.

Las autoridades dieron a conocer los panfletos que se encontraron en el lugar del hecho, así como también un video de la ejecución del brasileño, quien se convirtió en la primera víctima del EPP durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez. La difusión del video generó bastantes críticas.

