Productores acusan a senadores del FG de instigar invasiones

“La ley se tiene que cumplir respecto a las invasiones y que la Fiscalía cumpla su papel. Acá todas las instituciones tienen que ser responsables de sus cuotas básicas”, afirmó Villasanti, al hacer hincapié en lo ocurrido días atrás en el distrito de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú, donde invasores llegaron al punto de solicitar resguardo policial para ocupar unos inmuebles.

En tanto, el vicepresidente de la ARP sostuvo que los tres poderes del Estado deben trabajar de manera coordinada y admitió que senadores del FG instigan invasiones.

“Hay que tener en cuenta que desde el Poder Legislativo hay senadores que están permanentemente alentando las invasiones y para que ya no me pregunten les digo el nombre directamente, gente como Sixto Pereira, y todos ellos son los que permanentemente están llamando e instigando a las invasiones. Necesitamos que el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo actúen coordinadamente. La Policía que defienda la seguridad de las personas, la Fiscalía que impute a aquellos que violan la ley y los jueces que apliquen la ley aplicando las sanciones que correspondan. No es posible que se desalojen tres o cuatro veces las mismas propiedades por el simple hecho de que no encontramos la manera de coordinar las actividades de los tres poderes y el Ministerio Público”, expresó el empresario.