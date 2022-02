"Toda la vida pidieron coimas para cubrir eventos", sostuvo en contacto con radio Monumental 1080 AM. En ese sentido, detalló que los uniformados siempre alegan la falta de combustible para sus móviles.

"Tengo 31 años organizando eventos y cuando pido cobertura policial, me dicen que no tienen para el combustible. No te hablan de montos, pero piden colaboración", detalló y lamentó la poca rapidez con la que acuden en caso de que sea necesaria una intervención policial.

Las aclaraciones surgen luego de lo ocurrido en el evento Ja'umina, donde en un tiroteo fueron asesinadas dos personas entre ellas, la empresaria y modelo Cristina Aranda. Tras la tragedia, cancelaron el concierto en el anfiteatro José Asunción Flores durante este fin de semana.

Sobre el punto, Cáceres manifestó que es necesario evaluar las cosas que se están haciendo mal. "Cancelar eventos es dar más lugar a la corrupción”, sostuvo.

Dentro del anfiteatro también perdió la vida un hombre identificado como Marcos Rojas Mora. Resultaron heridos José Ruiz, Daniela Barrientos, Sadi Bonzi, Marcelo Montegia y José Luis Bogado Quevedo.

A dicho evento asistieron alrededor de 12.000 personas y solo había 255 guardias. Varias personas que estuvieron en el concierto señalaron que el local estaba completamente lleno, a pesar de la disposición sanitaria que prohíbe esto.

Igualmente, lamentaron la poca seguridad y los controles para ingresar al festival.

Poco control en San Bernardino

La fiscala Lorena Ledesma, en contacto con la misma emisora radial, cuestionó la poca cantidad de uniformados, horas después del trágico hecho de sicariato. “Ayer estuve por San Bernardino, no hubo ningún sistema de control policial en todo el acceso a la ciudad”, afirmó.