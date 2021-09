Producción muy baja en La Nueva Olla

Cerro Porteño arrastra una baja producción jugando de local en La Nueva Olla, en el campeonato Clausura 2021. En la última fecha fue derrotado por 1-0 frente al Sportivo Luqueño.

El Azulgrana, en cuatro encuentros disputados en Barrio Obrero, solo consiguió una victoria (2-0 frente a Guaireña en la fecha 4). Luego fueron dos derrotas (0-2 vs. Nacional y 0-1 vs. Luqueño) y dos empates (1-1 vs. Libertad y 0-0 vs. Guaraní). De 15 puntos posibles solo cosechó 5.